Udine-Trapani

Apu OWW Udine – 2B Control Trapani 65-58

(20-17; 21-14; 9-16; 15-11)

L’Apu apre la partita con un dirompente parziale di 8-2 grazie alle triple di Johnson e Deangeli. Dopo lo shock iniziale Trapani riorganizza la difesa e dall’altra parte Renzi dall’arco firma il canestro del -3. Nana Foulland è incontenibile e contro il quintetto small di Trapani segna 4 punti di fila con due schiacciate. Gli ospiti riescono a pareggiare sul risultato di 14 a 14 dopo i canestri della coppia Spizzichini-Palermo, ma Udine torna in vantaggio con le triple di Giuri e Johnson. Trapani rimane in partita con Miller e Corbett, che fissano il punteggio 27-23. Mollura si fa fischiare un fallo tecnico per simulazione: Udine ne approfitta e con la terza tripla della gara di Johnson si riporta fino al +7. Prima della sirena Matteo Schina si iscrive a referto con 5 punti consecutivi e i padroni di casa chiudono in vantaggio per 41 a 31 dopo la schiacciatona di Miller.

Rientrati dalla pausa lunga gli ospiti si impongono con i canestri di Palermo e Spizzichini, che innescano un parziale di 3 a 15: le triple di Miller e Corbett firmano quindi il sorpasso sul 44-46 di Trapani. Per Udine sono fondamentali Italiano e Nobile. I due giocatori di coach Boniciolli a cavallo di terzo e quarto quarto realizzano 11 punti in due e consento ai bianconeri di tornare in vantaggio di 8. Le triple di Mollura, pesantemente condizionato dai falli, e Corbett valgono il 58-54 a metà dell’ultimo quarto. Negli ultimi 2 minuti di gioco Palermo accorcia le distanze fino sul -3: Mian segna un canestro contestato in penetrazione a 17 secondi dal termine per il nuovo +5 e serve un assist prezioso per Antonutti, che chiude la partita e regala la vittoria ai friulani.

Tabellini

Udine: Johnson 9, Deangeli 4, Schina 5, Antonutti 12, Mian 6, Foulland 9, Giuri 7, Nobile 5, Pellegrino 2, Italiano 6, Mobio n.e., Agbara n.e. All: Matteo Boniciolli

Trapani: Renzi 7, Spizzichini 9, Erkmaa 3, Tartamella, Miller 12, Mollura 6, Corbett 12, Pianegonda, Palermo 8, Milojevic 1, Basciano. All: Daniele Parente

