Siamo forse giunti ad un epilogo “sereno” nella vicenda che nei mesi scorsi aveva coinvolto Malik Beasley e Larsa Pippen, ex moglie di Scottie Pippen. I 2 erano stati fotografati insieme a Miami prima dell’inizio della stagione regolare, all’insaputa della moglie di Beasley, Montana Yao, ovviamente scioccata dalle immagini.

Yao aveva chiesto il divorzio da Beasley, che poco fa ha pubblicato su Instagram un lungo post in cui si scusa con lei e il figlio Makai per la situazione.

Voglio chiedervi scusa per avervi messi in questa situazione negli ultimi mesi. La mia testa non era al suo posto. Cercavo qualcosa di più, mentre voi eravate al mio fianco. Sto dicendo al mondo e a te che non c’è nessun’altra al mondo come te per me. Per la cronaca, ho concluso la mia ultima relazione per questo motivo. Inoltre dovevo occuparmi delle mie cose, perché vi ho lasciati, sono stato infantile e sto cercando di crescere individualmente e portare avanti una famiglia. Una vera famiglia. Non voglio essere giudicato perché sto cercando il perdono, il perdono per aver fatto soffrire la mia famiglia in quel modo. Alla fine sono un romanticone e mi manca abbracciarvi e amarvi. Ti amo Mu Shi, ti amo Kai Kai… La mia famiglia viene prima di tutto.