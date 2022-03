I Boston Celtics sono la squadra più in forma del momento in NBA, capaci addirittura di rimontare fino al primo posto nella Eastern Conference conquistato momentaneamente ieri notte con la vittoria su Minnesota. I biancoverdi hanno vinto 6 partite consecutive e 24 delle ultime 28. Le quotazioni di Boston per i Playoff, dove per ora avranno il fattore campo fino alle eventuali Finals, potrebbero però ridimensionarsi con il recente infortunio di Robert Williams. Il centro titolare è uscito per un problema al ginocchio ieri contro i T’Wolves e già le prime parole di Ime Udoka non erano state rassicuranti.

Gli esami effettuati in queste ore hanno evidenziato per Williams la rottura del menisco sinistro. Per infortuni di questo tipo, normalmente sono richieste diverse settimane di stop, almeno un mese. Nelle prossime ore si saprà quanto dovrà stare fuori con maggiore precisione, ma è impossibile che il giocatore sia a disposizione per l’inizio dei Playoff, che prenderanno il via tra circa 3 settimane. In questa stagione Williams ha mantenuto finora 10.0 punti, 9.6 rimbalzi e 2.2 stoppate di media, diventando in pianta stabile il centro titolare dei biancoverdi.

ESPN Sources: Celtics C Robert Williams has suffered a meniscus tear in his left knee and will minimally miss several weeks. Further evaluation today will help provide a timetable. Boston moved into first-place Sunday, and Williams has been immense part of NBA’s best defense. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) March 28, 2022