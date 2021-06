A pochi minuti dall’annuncio dei radicali cambiamenti in panchina e nel front office, con l’addio di Ainge e il passaggio di Brad Stevens nella dirigenza, i Boston Celtics si preparano ad iniziare la ricerca per il prossimo coach. Secondo Chris Haynes di Yahoo!Sports, due candidati che piacerebbero particolarmente sono Jason Kidd e Lloyd Pierce.

Los Angeles Lakers assistant coach Jason Kidd and former Atlanta Hawks coach Lloyd Pierce are expected to be head-coaching candidates for the Boston Celtics, league sources tell @YahooSports.

— Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 2, 2021