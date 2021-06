Con Danny Ainge che ha deciso di ritirarsi e Brad Stevens che ha preso il suo posto, i Boston Celtics dovrebbero assumere Kara Lawson come nuovo capo allenatore della franchigia. Almeno, questo è il parere dell’ex fenomeno (in tutti i sensi) dei Celtics, Brian Scalabrine, che ne ha parlato a NBC Sports Boston, dove ha spiegato le sue ragioni sul perché dovrebbero puntare su Kara Lawson per la panchina NBA.

“È incredibilmente brava come allenatrice” , ha aggiunto. “E non dico che è ‘brava per essere una donna’. No, è proprio bravissima, in generale. A un allenamento al quale ho assistito dava consigli alle persone e le persone restavano a bocca aperta. È meravigliosa in quello che fa. Credo sia nata per fare l’allenatrice!”.

“Penso che assumeranno Kara Lawson. So che l’organizzazione pensa che sia incredibile. So che i giocatori la rispettano. Quando è andata a Duke ad allenare la squadra femminile ho fatto A + B = C per me. Credo proprio che assumeranno Kara Lawson”.

.@Scalabrine explains why he thinks Kara Lawson is the best candidate for the Celtics' new head coach:

"She's elite at what she does…I thought she was head coaching material after just five minutes talking with her." pic.twitter.com/uOqYb7tnFQ

— Celtics on NBC Sports Boston (@NBCSCeltics) June 2, 2021