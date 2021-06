Non solo Kyrie Irving: poco fa i Brooklyn Nets hanno annunciato anche l’assenza di James Harden in vista di Gara-5. Il Barba non è ancora pienamente recuperato dal problema muscolare subito in Gara-1, nonostante nei giorni scorsi fossero arrivati aggiornamenti positivi. Kevin Durant sarà dunque l’unico dei Big 3 dei Nets a disposizione in Gara-5, probabilmente la partita più importante della serie attualmente sul 2-2.

James Harden is also out for Game 5, the team says.

The Nets will have just one of their ‘Big 3’: Kevin Durant. https://t.co/okaops4sOB

— Malika Andrews (@malika_andrews) June 14, 2021