Paura per Paul Zipser: operato al cervello, ma ora è stabile

Nella serata di ieri, dopo una giornata condizionata dalla paura per il calciatore danese Christian Eriksen, anche il mondo del basket ha rischiato di vivere il suo dramma. Paul Zipser, giocatore del Bayern Monaco, dopo l’ultima partita di semifinale di Bundesliga aveva lamentato di soffrire di vertigini: gli esami hanno poi evidenziato un’emorragia spontanea nel cervello.

Nelle scorse ore Zipser è stato ricoverato d’urgenza in ospedale ed è stato operato al cervello. L’intervento è andato bene e, come dichiarato da Andreas Bunkert del Bayern, in questo momento sarebbe in condizioni stabili. Ovviamente il lungo tedesco non rientrerà in questa stagione, nei prossimi giorni inizierà il percorso di riabilitazione. Il peggio però sembra passato, fortunatamente.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.