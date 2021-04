NBA – Brutto infortunio per Trae Young, ma lui rassicura

Tanta paura nella notte per Trae Young, costretto a lasciare il campo contro New York per un infortunio alla caviglia nel terzo quarto. La stella degli Atlanta Hawks è atterrata sul piede di Norvel Pelle durante un floater e non è più rientrata in campo, destando preoccupazione per il possibile ennesimo infortunio di una star in questa stagione.

Nelle scorse ore, sebbene non si abbiano aggiornamenti medici su Young, è stato lo stesso giocatore a voler tranquillizzare i tifosi su Twitter. “Dio mi ha guardato le spalle stavolta… Torno presto” ha scritto il giocatore degli Hawks.

God had my back with this one..

Be back soon🙏🏽#WeMove — Trae Young (@TheTraeYoung) April 22, 2021

Nelle prossime ore probabilmente si saprà di più sui tempi di recupero. Trae Young sta mantenendo 25.3 punti e 9.6 assist di media in questa stagione. Gli Hawks sono invece quinti sul 32-27, a mezza gara di distacco dal quarto posto.

