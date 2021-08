NBA – Chris Paul rinuncia alla sua player option e ora è un free agent

Le notizie NBA continuano ad arrivare con la free agency che inizierà tra pochissime ore e questa volta hanno a che fare con i Phoenix Suns e in particolar modo com Chris Paul. Secondo Shams Charania di The Athletic, Chris Paul ha rifiutato la sua player option da 44 milioni di dollari per la stagione NBA 2021-2022, rendendolo a sua volta un free agent senza restrizioni quando inizierà il periodo di free agency lunedì.

Phoenix Suns’ Chris Paul is declining his $44.2 million player option for the 2021-22 season and becoming an unrestricted free agent, sources tell @TheAthletic @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2021

I 44 milioni di dollari sono una tonnellata di denaro e Chris Paul probabilmente avrà un sacco di corteggiatori quando si aprirà la free agency. Una volta si diceva che interessante tantissimo ai Los Angeles Lakers, anche se l’acquisizione di Russell Westbrook lo ha sostanzialmente estromesso dalla corsa.

Il suo ritorno a Phoenix è sempre stata la strada più percorribile e rimanere intatto il roster dei Phoenix Suns dovrebbe essere una grande spinta e dare loro un’altra reale opportunità di tornare ancora una volta alle Finals NBA, supponendo che possano avere lo stesso successo.

Dobbiamo aspettare solo qualche ora per sapere il futuro di CP3. Di certo ha ancora moltissimo da dare all’NBA e siamo certi che Chris Paul ha deciso di rifiutare la sua player option per firmare un contratto più lungo. Lui crede ancora fortemente in se stesso. Perché non dovremmo farlo anche noi?

NBA Chris Paul player option