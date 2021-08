Gilbert Arenas crede che Luka Doncic possa portare la Slovenia all’oro alle Olimpiadi. Tuttavia, mentre discuteva della grandezza della star dei Dallas Mavericks, non poteva fare a meno di deridere il roster dei Dallas Mavericks.

Durante la sua recente conferenza stampa alla Big 3, all’ex star della NBA e ora allenatore degli Enemies, Gilbert Arenas, è stato chiesto se crede che Doncic possa vincere la medaglia d’oro con la Slovenia alle Olimpiadi di Tokyo. Il 39enne non ha esitato con la sua risposta e ha persino riso prima di dire che Doncic può farlo da quando lo ha fatto per i Mavs, guidando la squadra ai playoff in due anni consecutivi.

Gilbert Arenas ha anche preso in giro i Mavs sottolineando la grandezza di Doncic, definendo i compagni di squadra del 22enne una “squadra YMCA”, che vuol dire Young Men’s Christian Association (Associazione Cristiana dei Giovani Uomini).

Gilbert Arenas when asked by us if Luka Doncic can lead Slovenia to a Gold Medal:

"S*it, he did it for Dallas. That YMCA team he had, got them to the playoffs, bruh. I'm serious… that YMCA team, bruh. So he has a chance, he has a chance, Yes!"

