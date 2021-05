NBA – CJ McCollum sul ‘flop’ di LeBron James: “Attore dell’anno!”

Secondo highlights della sfida tra Los Angeles Lakers e Golden State Warriors, ovviamente dopo la tripla di LeBron James, è stato il contatto tra la stella giallo-viola e Draymond Green di poche azioni prima. LeBron è rimasto a terra diverso tempo tenendosi un braccio sul volto per aver ricevuto un dito nell’occhio, in maniera fortuita, dall’avversario. Successivamente il giocatore dei Lakers si è recato in panchina e si è fatto mettere del collirio. Nonostante questo, dopo la gara ha affermato di averci visto triplo per un po’, anche quando ha segnato la sopracitata tripla della vittoria. Sia per queste dichiarazioni che per la scena in sé, LeBron James è stato preso in giro da CJ McCollum su Twitter. La guardia dei Portland Trail Blazers ha ritenuto che quanto fatto dalla stella losangelina fosse più che altro una simulazione, un’esagerazione del contatto.

“Attore dell’anno!” ha scritto McCollum in primo momento, aggiungendo che LeBron avrebbe finto di essersi fatto male per potersi sedere in panchina per qualche secondo. Alla fine della partita, leggendo sui social le dichiarazioni di James sul tiro della vittoria, il giocatore di Portland ha chiuso scrivendo: “Me ne vado a dormire. 3 canestri!”.

Actor of the year 🤣 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 20, 2021

Bron ain’t slick he wanted to rest for them free throws 😂 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 20, 2021

I’m going to sleep . 3 rims 😂😂😂 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 20, 2021

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.