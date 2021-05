Victor Oladipo ha disputato solo 4 partite da quando è arrivato ai Miami Heat via trade da Houston alla deadline di marzo. Il giocatore, dopo poche partite, ha subito l’ennesimo infortunio, stavolta al ginocchio, e nelle scorse settimane si è operato, precludendosi la possibilità di scendere in campo nei Playoff.

Ma la sfortuna di Oladipo potrebbe non finire qui. Secondo Brian Windhorst di ESPN, ci sarebbe una buona probabilità che il giocatore debba saltare per intero anche la prossima stagione. Un problema ancora maggiore per la carriera dell’ex Orlando e Indiana se si pensa che sarà free agent in estate e che ha rifiutato, solo qualche mese fa, un rinnovo biennale da circa 45 milioni di dollari con i Rockets.

In questa stagione, Oladipo ha giocato solo 35 partite su 72 e in generale, negli ultimi 3 anni, è sceso in campo appena 91 volte in totale.

