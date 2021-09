NBA – Clint Capela prolunga per due anni con Atlanta: i dettagli

Clint Capela aveva altri due anni di contratto prima della free agency, ma gli Atlanta Hawks vogliono tenerselo stretto. Il centro svizzero ha prolungato per altre due stagioni aggiuntive con la franchigia, portando il suo contratto a 82 milioni di dollari in 4 anni. Come riportato da Adrian Wojnarowski, Capela guadagnerà 48 milioni di dollari nelle due stagioni appena aggiunte all’accordo. Ora il contratto scadrà nel 2025.

Nell’ultima stagione, Capela è stato determinante per gli Hawks che hanno raggiunto le Finali di Conference. Il lungo ha mantenuto 15.2 punti e 14.3 rimbalzi di media in 30′, disputando 63 partite su 72.

Atlanta Hawks center Clint Capela has agreed on a two-year, $46M extension, sources tell ESPN. He had two years left on his current deal and now is under contract through 2024-2025.

