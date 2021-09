NBA – Clippers, Jerry West all’attacco: “Allo Staples Center siamo inquilini di Serie C”

I Los Angeles Clippers hanno avviato i lavori per la costruzione della loro nuova arena con una cerimonia molto suggestiva.

La necessità di avere un proprio impianto è dovuta anche alla compressione degli spazi a disposizione allo Staples Center. Il palasport, infatti, è utilizzato anche dai Lakers e dalla squadra di hockey dei Kings.

Franchigie che godrebbero di molta più considerazione rispetto ai Clippers, almeno secondo l’executive Jerry West.

Clippers executive Jerry West on how having their own arena will give the Clippers a more favorable schedule moving forward: pic.twitter.com/eESF73hwu1

— Mason Bissada (@masonbissada) September 17, 2021