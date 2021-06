Si protrae l’assenza di Ivica Zubac, che dopo Gara-5 salterà anche Gara-6 questa notte tra Los Angeles Clippers e Phoenix Suns. Il centro croato ha una distorsione al ginocchio ed era in dubbio da ieri.

Oltre a Zubac, i Clippers saranno anche senza Kawhi Leonard, assente da Gara-4 del turno precedente contro i Jazz. Los Angeles proverà a pareggiare la serie e mandarla a Gara-7 nonostante le condizioni precarie in cui si trova il roster. La palla a due è alle 3 italiane.

Los Angeles Clippers will be without center Ivica Zubac for tonight’s WCF Game 6 against the Phoenix Suns.

