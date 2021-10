L’inizio della stagione regolare NBA si avvicina rapidamente. A questo punto, i Golden State Warriors hanno ancora un posto disponibile nel loro roster.

Curry ha recentemente parlato con i media NBA in vista della prossima stagione degli Warriors. Uno degli argomenti discussi è stato l’arrivo del veterano Avery Bradley a San Francisco. Steph non ha avuto altro che elogi per la combo guard di 30 anni, come riportato da Anthony Slater di The Athletic:

“L’ho sempre chiamato bulldog. Tutti chiedono: ‘chi sono alcuni dei difensori più duri contro cui hai giocato?’ ed è il primo ragazzo che viene in mente. Solo perché è implacabile, è fisico, è veloce, ha una buona consapevolezza non solo della difesa con la palla, ma anche della difesa della squadra. Ha mostrato non solo il set di abilità, ma l’impegno a farlo”.

Dopo aver parlato così bene di Bradley, Curry ha poi rivelato che il due volte membro dell’NBA All-Defensive Team attualmente ha la pista interna su quel 15° posto per gli Warriors:

Steph Curry on Avery Bradley: “Bulldog. Everyone asks who is the toughest defenders you’ve had, he’s the first guy that comes to mind.”

On the 15th spot: “I think that’s why he’s here.” pic.twitter.com/Gozc2x5DJe

