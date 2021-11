Steph Curry lo ha ufficialmente fatto: la superstar NBA dei Golden State Warriors ha finalmente superato il leggendario Ray Allen per triple segnate tra stagione regolare e playoff e lo ha fatto in modo straordinario.

Il record di triple di Curry è arrivato nel secondo quarto della partita degli Warriors di questa notte contro i Chicago Bulls. Ha messo a referto una bomba con le mani in faccia (cosa tipica per Stephen Curry) della guardia dei Chicago Bulls, Alex Caruso, per mettere il sigillo sul il record dell’ex tiratore scelto dei Boston Celtics e dei Miami Heat, come riportato da ESPN:

With this three, Steph Curry passed Ray Allen for the most three pointers made all-time (including playoffs) 💦 pic.twitter.com/SXMLCKcmfL — ESPN (@espn) November 13, 2021

La cosa davvero impressionante del record di Curry è che lo ha fatto in molto meno tempo di Allen. StatMuse ha notato che la superstar NBA degli Warriors, Curry, ha raggiunto il record di Allen di 3, 358 triple in 585 partite in meno. Questa è una testimonianza di quanto siano state grandi le riprese di Curry, che ha battuto il record in più di cinque stagioni di partite. Siamo certi che Ray Allen sarà contento che il suo record sia stato battuto da Steph Curry. L’ex Boston ha grandissimo rispetto nei confronti dello Chef.

