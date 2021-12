È emergenza in casa Atlanta Hawks a causa del Covid-19. La franchigia sta scoprendo un vero e proprio focolaio: dopo la positività di Trae Young un paio di giorni fa, sono arrivate ora quelle di Danilo Gallinari e Clint Capela. Entrambi sono stati inseriti nei protocolli e sono attualmente in quarantena. Se nessuno di loro si rivelerà un falso positivo, tutti e tre non saranno a disposizione per il Christmas Day contro New York al Madison Square Garden.

Gli Hawks sono parzialmente già corsi ai ripari, firmando come sostituti Lance Stephenson e Malcolm Hill con due decadali.

Atlanta Hawks center Clint Capela has entered the league’s Covid protocols too, sources tell ESPN. The Hawks are potentially without him, Trae Young and Gallinari on Christmas Day vs. the Knicks. https://t.co/QnBUabtFs4

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) December 21, 2021