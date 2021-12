Dopo quello di Isaiah Thomas qualche giorno fa, in NBA c’è un nuovo grande ritorno. Gli Atlanta Hawks, a causa dei casi di positività al Covid tra i quali anche Trae Young, hanno firmato con un decadale Lance Stephenson. Il veterano, 31 anni, non gioca in NBA dalla stagione 2018-19, quando aveva vestito la maglia dei Los Angeles Lakers. Per Stephenson da allora solo la Cina e negli ultimi mesi la G-League, dove stava dominando con i Grand Rapids Gold.

Stephenson in G-League stava mantenendo 19.8 punti, 8.0 rimbalzi e 4.3 assist di media. Ora agli Hawks avrà un’altra chance in NBA, da lui tanto cercata in questi mesi.

Lance Stephenson is back in the NBA … he’ll be getting a 10-day hardship deal with the Hawks, league sources say.

In short order @jasonterry31-coached @NBAGrandRapids sends @isaiahthomas, @NStauskas11 and now @StephensonLance all back to the league. https://t.co/C0qLIGsgoG

— Marc Stein (@TheSteinLine) December 21, 2021