LiAngelo Ball, niente Draft di G-League: ecco la chiamata di una franchigia

Nei giorni scorsi LiAngelo Ball aveva deciso di rendersi eleggibile per il Draft della G-League che ci sarà tra un paio di settimane. Il fratello di Lonzo e LaMelo aveva giocato un’ottima Summer League con gli Charlotte Hornets, che sembravano intenzionati a prenderlo con la scelta della loro affiliata, i Greensboro Swarm. La franchigia di Michael Jordan ha però deciso di accorciare i tempi e nelle scorse ore ha firmato Ball con un contratto non garantito.

LiAngelo non farà parte del roster degli Hornets, che attualmente conta 19 giocatori, ma con questa mossa Charlotte si è aggiudicata i diritti sul giocatore. Così facendo Ball verrà tagliato e sarà sicuro di diventare un membro degli Swarm in G-League, senza il rischio che venisse preso da altre squadre.

