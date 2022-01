Nell’ultima partita tra Brooklyn e Washington, aveva fatto parecchio discutere la svista arbitrale che non aveva punito l’intervento con una mano di David Vanterpool, assistant coach di Steve Nash sulla panchina dei Nets, a deviare un passaggio avversario, togliendo la palla dalle mani di Kyle Kuzma per farla passare ai bianconeri e iniziare un contropiede. L’intervento galeotto di Vanterpool era stato notato solo in televisione, sebbene fosse abbastanza evidente e vicino ad uno degli arbitri.

La NBA comunque non ha chiuso un occhio: ha annunciato di aver multato Vanterpool di 10.000 dollari e i Nets di 25.000 dollari per l’episodio. “Gli allenatori non dovrebbero stare in piedi, c’era Steve Nash che bloccava la visuale dell’arbitro. Non poteva vedere il tocco” aveva dichiarato Kyle Kuzma, particolarmente risentito, al termine della gara.

