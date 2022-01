Si concluderà a breve l’esperienza di Paul Millsap ai Brooklyn Nets, squadra che il veterano aveva preferito ad altre contender come Warriors e Bulls la scorsa estate. Come riportato da Shams Charania, il lungo e i Nets sarebbero d’accordo per trovare al più presto una sistemazione a Millsap, entro la trade deadline.

Millsap ha 36 anni ed ha firmato un annuale al minimo salariale per i veterani, giocando finora solo 24 partite con 3.4 punti e 3.7 rimbalzi di media in 11.3 minuti di utilizzo.

Millsap, 36, has played in only two of the Nets‘ last 17 games. He chose among Nets, Bulls and Warriors in free agency last offseason. https://t.co/fRLlq1dv4F

— Shams Charania (@ShamsCharania) January 21, 2022