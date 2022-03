Pochi giorni fa i Los Angeles Lakers avevano tagliato DeAndre Jordan per fare spazio a DJ Augustin. Il centro, arrivato circa un anno fa in giallo-viola, non ha mai reso in maniera sufficiente agli ordini di Frank Vogel, ma verrà subito preso dai Philadelphia 76ers. Come riportato da Shams Charania, i Sixers firmeranno Jordan a breve, visto che il giocatore è uscito dai waivers.

DeAndre Jordan has cleared waivers and will sign with the Philadelphia 76ers, sources tell @TheAthletic @Stadium. The 76ers will terminate Willie Cauley-Stein’s 10-day contract and he will be free to sign elsewhere. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 3, 2022

Per fare spazio a Jordan, Philadelphia lascerà andare Willie Cauley-Stein che aveva un decadale. In questa stagione il lungo, che sarà il backup di Joel Embiid da qui in avanti, ha mantenuto 4.1 punti e 5.4 rimbalzi di media con i Lakers.