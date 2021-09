I Denver Nuggets hanno prolungato, con un anno di anticipo sulla scadenza, il contratto di Aaron Gordon, arrivato da Orlando all’ultima trade deadline. Il giocatore, come riportato da Shams Charania, firmerà un nuovo quadriennale da 92 milioni di dollari complessivi che partirà dall’estate 2022. L’ultima stagione, la 2025-26, sarà una Player Option.

Gordon è diventato l’ala grande titolare dei Nuggets fin da quando ha messo piede in Colorado, mantenendo 10.2 punti e 4.7 rimbalzi di media a Denver.

Denver Nuggets forward Aaron Gordon has agreed to a four-year, $92 million contract extension with the franchise, his agent Calvin Andrews of Klutch Sports told @TheAthletic @Stadium. Deal includes a player option for Gordon on the 2025-26 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2021