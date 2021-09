Varese si spegne nel terzo quarto, Sassari dilaga e conquista la quarta vittoria consecutiva

BANCO DI SARDEGNA SASSARI – PALLACANESTRO OPENJOBMETIS PALLACANESTRO VARESE: 77-61

(17-18, 23-17, 20-9, 17-17)

Gara completante diversa rispetto a quella di sei giorni fa in cui Varese era stata in grado di reggere per tutta la durata della gara. Dopo un buon primo tempo, questa sera, Sassari è riuscita a bloccare l’iniziativa varesina nel terzo quarto, limitando l’attacco della squadra di Vertemati a soli 9 punti, e riuscendo a fare la differenza. Risaltano i 18 punti di Wilson, prodotto con 6/11 da tre punti, contro i 3 uomini in doppia cifra della Dinamo: Battle con 10 punti, Burnell con 12 e Logan con 13. I padroni di casa chiudono il torneo con la quarta vittoria consecutiva, Varese pensa al debutto in campionato.

La gara

Al PalaSerradimigini, nella prima metà del primo quarto di gara c’è solo una squadra in campo. Sassari attacca Varese con un attacco organizzato ed efficiente (parziale di 12 a 5 in 5 minuti) e una difesa a tutto campo capace di provocare ben 5 palle perse agli avversari. E’ il timeout di coach Vertemati a produrre una reazione nei biancorossi che tornando in campo sembrano avere le idee più chiare su come gestire palla e partita. Elijah Wilson si mette subito in mostra con la sua arma preferita, un tiro da tre con cui registrare il 2/3 da oltre l’arco che guida i suoi nel parziale di 13 a 5 che segna vantaggio OJM sul 17-18.

E’ qui che il duello si accende. Sassari riesce a mantenere il vantaggio, ma deve fare i conti con una Openjobmetis sicuramente più viva rispetto al periodo precedente. Logan e Burnell, 11 e 7 punti, sono la colonna portante di una Dinamo sempre energica e pronta a ribattere ad ogni iniziativa degli ospiti; Varese, dalla sua, resta a contatto grazie ad un gioco veloce che trova ancora fortuna con il tiro da oltre l’arco. Wilson segna un’altra bomba, Gentile e De Nicolao si aggregano (5/8 totale per la squadra al 17′) fissando il punteggio sul 34-30 prima di un punto a punto che vede i padroni di casa andare negli spogliatoi con la leadership della partita (45-40).

Ritmo intenso e partita che non si smuove dall’equilibrio pressoché totale anche per i primi 3 minuti della ripresa quando Sassari cerca e segna tiri ad alta percentuale e Varese riesce a stabilirsi a rimbalzo offensivo. Ma l’andamento del terzo quarto e della partita cambia in poco tempo. La Dinamo vola sul 51 a 39 a metà della frazione con i punti di Burnell e Clemmons scavando un solco e portando dalla propria parte l’inerzia della gara con la possibilità di toccare anche il +18, sul 60 a 42. L’allungo del terzo quarto è quello che di fatto consegna la partita nelle mani dei padroni di casa che non si accontentano di dilagano sfruttando un netto calo di tensione dei varesini. Devecchi entra, spara e fa registrare il 70 a 50 che, a 5 minuti dalla fine, chiude la Supercoppa di entrambe le squadre.

Tabellino

Sassari: Devecchi 6, Chessa 6, Battle 10, Treier 1, Borra 2, Clemmons 7, Logan 13, Bendzius 6, Gandini 3, Burnell 12, Mekowulu 5, Gentile 6;

Varese: Sorokas 9, Caruso 8, Wilson 18, De Nicolao 7, Ferrero 0, Gentile 7, Virginio NE, Librizzi NE, Egbunu 4, Jones 5, Beane 3;