Sembrava poter diventare parte importante dei Chicago Bulls, invece Denzel Valentine nel corso degli ultimi anni si è perso per strada. Il giocatore, 14° scelta assoluta al Draft 2016, da free agent ha firmato un biennale non-garantito con i Cleveland Cavaliers, come riportato da Shams Charania.

The Cleveland Cavaliers are signing guard Denzel Valentine to a partially guaranteed two-year deal, sources tell @TheAthletic @Stadium. Valentine was the No. 14 pick in the 2016 NBA draft and provides wing depth to the Cavaliers.

— Shams Charania (@ShamsCharania) September 11, 2021