La superstar dei Chicago Bulls, DeMar DeRozan, sta facendo ottime cose nella sua prima annata con la franchigia dell’Illinois, con l’obiettivo di portarla a nuovi livelli in questa annata. L’arrivo del 32enne a Windy City non ha portato altro che grande energia, dando una mano ai Bulls nel raggiungimento della metà superiore della Eastern Conference. E ora DeRozan ha appena battuto un record con Chicago che è appartenuto nientemeno che a Michael Jordan negli ultimi tre decenni NBA .

DeRozan è stato ancora una volta impegnato a fare canestri domenica sera in casa contro i New York Knicks. Il quattro volte All-Star ha aperto la strada ancora una volta per la sua nuova squadra che ora lo ha messo in cima al libro dei record della franchigia come giocatore con il maggior numero di punti nelle sue prime 16 partite a Chicago arrivando a quota 425 e superando i 424 di MJ che li fece nella sua stagione da rookie nell’84-85, come riportato da NBA Central:

Per la star NBA dei Chicago Bulls, DeMar DeRozan, essere nella stessa frase di Michael Jordan dev’essere qualcosa di speciale. Soprattutto se si parla di Chicago Bulls. Siamo certi che questa notte è andato a dormire molto contento. Però a Windy City non si accontentano perché questo è solo l’inizio. Ora dovrà mantenere le premesse fatte.

