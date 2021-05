I San Antonio Spurs salteranno i playoff NBA per la seconda stagione consecutiva per la prima volta nella storia della squadra. Se non è giusto attribuire la colpa esclusivamente a DeMar DeRozan, è anche difficile trascurare la sua pessima esibizione contro i Memphis Grizzlies nella battaglia nell’NBA Play-In degli Spurs di questa notte.

DeMar DeRozan, che ha avuto le sue difficoltà in passato in partite decisive, ha concluso con solo 20 punti ma ha tirato malissimo: 5 su 21 dal campo. Questo ha portato molti a credere che i suoi giorni con gli Spurs siano contati, soprattutto perché è un free agent a fine stagione. Ma dopo la loro amara sconfitta, DeRozan ha detto che non seriamente pensando alla sua free agency, al momento.

DeRozan dice che non sta pensando alla free agency, che sta pensando alla sconfitta in questo momento e che vuole rialzare la testa dei suoi giovani compagni di squadra.

DeRozan says he's not thinking about free agency, that he's thinking about the loss right now, and keeping the young players heads up #gospursgo — JeffGSpursZone (@JeffGSpursZone) May 20, 2021

Le parole sono parole, bisogna vedere se concretamente sarà così. DeMar DeRozan si è sempre trovato bene in NBA ai San Antonio Spurs e con coach Gregg Popovich ma lui vuole vincere e sicuramente con i texani non lo può fare nei prossimo anni e questo Play-In ne è la dimostrazione.

LEGGI ANCHE: Il controverso outfit pre-partita di Kemba Walker pubblicato e poi cancellato dai Celtics

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.