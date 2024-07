Olimpiadi, FIBA Power Ranking volume 2: chi sale e chi scende?

Le partite amichevoli sono terminate, i training campo sono finiti e le 12 squadre che lottano per la gloria alle Olimpiadi hanno fatto rotta verso la Francia.

Negli ultimi 12 giorni, da quando la FIBA ha pubblicato il Volume 1 del Power Ranking, il programma è stato frenetico: le squadre hanno giocato partite in back-to-back e hanno viaggiato in tutta Europa per affrontare nuove sfide.

Questi i loro progressi e li hanno aggiornati nel Volume 2.