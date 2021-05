Come accade sempre sui social delle squadre NBA, prima della partita di ieri notte tra Boston Celtics e Washington Wizards al TD Garden l’account Twitter della franchigia biancoverde ha pubblicato alcune foto dell’arrivo dei giocatori al palazzetto. Tra di esse anche quella di Kemba Walker, che sfoggiava una giacca gialla con uno strano simbolo sulla schiena. L’account dei Celtics ha condiviso un paio di foto di Walker con la caption: “Locked in for the Play-in”.

Kemba Walker ha poi performato molto positivamente, segnando 29 punti nella vittoria che ha consegnato ai Celtics la qualificazione ai Playoff. Nel frattempo però la foto del suo outfit è scomparsa dal profilo di Boston. Il simbolo che il giocatore dei Celtics portava sulla schiena era infatti la bandiera di Gadsden, che ha una forte valenza politica. Il simbolo è costituito da un serpente a sonagli su sfondo giallo con la scritta “Don’t tread on me”, ovvero “Non calpestarmi”. L’origine della bandiera deriva da Christopher Gadsden e risale alla guerra d’indipendenza americana di fine ‘700. Molto popolare inizialmente in South Carolina, lo Stato di cui era originario Gadsden, la bandiera è poi diventata simbolo di libertarismo ed è stata utilizzata in particolare dai membri del Tea Party negli ultimi decenni.

Nel corso degli anni però se ne sono “appropriati” alcuni membri dell’estrema destra americana. La bandiera è apparsa varie volte anche tra le persone che nel gennaio scorso presero d’assalto il Campidoglio a Washington. Rosanne Boyland, una delle vittime di quella giornata, ne aveva una. Non solo: anche Jerad e Amanda Miller utilizzarono la bandiera di Gadsen quando, nel 2014, spararono sulla folla a Las Vegas. Facile quindi comprendere perché i Celtics, ricevuti probabilmente tanti commenti di protesta, abbiano deciso di cancellare quel simbolo dal proprio profilo.

Nel post-partita è stato chiesto a Kemba Walker perché avesse indossato un simbolo così politico. Il giocatore dei Celtics, come ci si poteva aspettare, ha risposto che non ne conosceva il significato, ma di averlo indossato perché “gli piacevano i colori e come gli stava”.

Kemba Walker was asked about wearing this jacket which has a flag associated with far-right politics. His answer made it pretty apparent he has no idea what it means, saying he liked the colors and the way it looked. No message meant by it. pic.twitter.com/BKSXFypFfr

— Jared Weiss (@JaredWeissNBA) May 19, 2021