Nelle scorse ore Clint Capela, in vista di Gara-5 che si giocherà stanotte al Madison Square Garden, aveva lanciato un’ulteriore provocazione ai New York Knicks. Il centro svizzero aveva infatti dichiarato che anche la sua squadra sa spingere e provocare come fanno i Knicks, ma in più sa anche vincere le partite. Atlanta è infatti avanti 3-1 nella serie, con la possibilità di avanzare alle Semifinali di Conference proprio stanotte. La provocazione di Capela non ha però suscitato la risposta che forse il giocatore si aspettava da parte dei Knicks. In particolare Julius Randle ha glissato con un semplice “Non mi interessa”. La migliore replica porta però la firma di Derrick Rose: in perfetta linea col personaggio, il playmaker di New York si è tenuto alla larga dalle polemiche suscitate da Capela, dichiarando:

Julius Randle, when asked about Clint Capela’s remarks: “Just heard about it and do not care.” Derrick Rose, when asked about Clint Capela’s remarks: “I’m 32 years old. I never talked s–t like that in my life and I’m not going to start now…. I’m too old for that s–t.”

