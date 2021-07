Ieri notte Devin Booker è stato ancora una volta il miglior giocatore dei Phoenix Suns in Gara-5, ma questo non ha evitato la terza sconfitta di fila ai suoi, ora sotto 3-2 nella serie. Se i Suns dovranno rimanere concentrati in vista di Gara-6 per sperare ancora nel titolo, i numeri di Booker nelle ultime due uscite hanno avuto un risultato impietoso. Non per i numeri in sé, bensì per l’epilogo delle due partite, entrambe perse dai Suns.

Booker ha segnato rispettivamente 42 punti con 17/28 dal campo in Gara-4 e 40 punti con 17/33 dal campo in Gara-5. A causa dei due KO di Phoenix, la guardia è diventata il primo giocatore della storia delle Finals NBA a segnare almeno 40 punti in due partite consecutive, perdendole entrambe.

Se proprio volesse consolarsi in qualche modo, Booker è però solo il quinto giocatore della storia dei Playoff capace di segnare almeno 40 punti in due partite consecutive nella stessa serie. Prima di lui ci erano riusciti solo Jerry West, Michael Jordan, Magic Johnson e LeBron James, per ultimo, nel 2009.

