L’opinione pubblica credeva che i Brooklyn Nets avessero perso la combo guard Spencer Dinwiddie per il resto della stagione NBA quando a dicembre ha subito una rottura parziale del legamento crociato anteriore ma potrebbe tornare ai playoff. Dinwiddie sta lasciando intendere che potrebbe essere pronto per tornare in campo nel momento in cui cominceranno i playoff. Al 28enne è stato chiesto del suo status per i playoff. Ha detto che la sua guarigione sta andata a gonfie vele finora:

Spencer Dinwiddie was asked about status for the playoffs at Collision: "Ohh, that's a tough one. Recovery's going great…The ramp-up to be able to play in a playoff atmosphere is realistic." Adds conditioning is main hurdle and he's returned to the court in past couple weeks.

— Diamond Leung (@diamond83) April 22, 2021