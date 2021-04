Finale con polemica al Forum. In seguito al successo dell’Olimpia Milano in Gara-2 contro il Bayern Monaco, dopo il fischio finale, c’è stato un parapiglia a metà-campo tra i giocatori delle due formazioni. In particolar modo, lo staff meneghino ha dovuto allontanare Kevin Punter e Zach LeDay, mentre Malcolm Delaney si è scontrato verbalmente col GM dei bavaresi, Marko Pesic.

Nei video pubblicati sui social, si vede come l’alterco sia nato mentre i giocatori del Bayern si riunivano a metà-campo. Da lì la discussione: nell’ultimo video si può osservare Pesic che prova a rincorrere Delaney, ma viene fermato dal suo staff. In seguito il dirigente ha un dialogo con Kyle Hines e alla fine lo si vede mandarlo a quel paese. Non è la prima volta che Milano e Bayern Monaco sono protagonisti di polemiche: durante l’ultimo scontro in RS, Ettore Messina aveva litigato con coach Trinchieri e con lo stesso Pesic.

4-0 in stagione con 2 vittorie sofferte e 2 ripassate: molto bene, ma non è finita e, se dovessi cercare il pelo nell’uovo, avrei evitato di stuzzicare un avversario gravemente ferito #Olimpia #Euroleague pic.twitter.com/lNQIzf52uR — Niccolò Trigari (@Niccolo_Trigari) April 22, 2021

Tensioni nel dopogara di gara-2 tra Olimpia Milano e Bayern/1 pic.twitter.com/OJPe9uWSvR — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) April 22, 2021

Tensioni nel dopogara di gara-2 di Olimpia Milano-Bayern/2. Qualche parola di troppo tra il gm bavarese Pesic e Delaney pic.twitter.com/6FM5qRM9d7 — 𝔸𝕝𝕖𝕤𝕤𝕒𝕟𝕕𝕣𝕠 𝕄𝕒𝕘𝕘𝕚 (@AlessandroMagg4) April 22, 2021

