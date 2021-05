NBA – Disastro Lakers: perdono contro Portland e il pericolo Play-in è serio

I Los Angeles Lakers erano partiti quest’estate come la favorita più favorita che ci fosse in un campionato equilibratissimo com’è l’NBA. Poi però sono arrivati gli infortuni e gli errori sul mercato e ora i Lakers, dopo la sconfitta contro Portland di questa notte, sono settimi in classifica, il che vuol dire NBA Play-in. Come abbiamo più volte detto in questi mesi, le prime 6 squadre delle due Conference fanno matematicamente i playoffs mentre le settime e le ottave si dovranno scontrare con le none e le decime per mantenere il proprio posto in post season, tutto questo nel giro di pochi giorni.

A circa 5 partite dal termine della regular season NBA, i Lakers sono dentro al Play-in, con Portland e Dallas al momento salve. La sconfitta di questa notte contro i Trail Blazers e la vittoria dei Mavs contro Cleveland non ci volevano perché appunto ora i californiani sono scivolati al settimo posto in graduatoria. Non è bastato un Anthony Davis da 36 punti e 12 rimbalzi per evitare la sconfitta per 106 a 102 contro una Portland guidata dal solito Damian Lillard, autore di 38 punti. Naturalmente non è ancora finita per i Lakers. Ma la situazione è disastrosa rispetto alle aspettative di quest’estate.

