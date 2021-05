La star NBA dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha devastato i Los Angeles Clippers durante le sue prime nove partite di playoff, superando anche la star dei Los Angeles Lakers, LeBron James, in una speciale classifica tra novizi della post season.

Doncic e i suoi Mavs potrebbero pur aver perso gara-3 contro i Clippers, ma Luka non ha certamente colpe perché ha chiuso con 44 punti e ha aggiunto anche 9 rimbalzi e 9 assist.

Ciò vuol dire che in 9 apparizioni ai playoff ha già totalizzato 300 punti. Questo lo mette davanti a Wilt Chamberlain (299) e anche davanti a LeBron James (287), considerando soltanto i primi 9 match della logo mirabolante carriera.

in his first 9 career playoff games, luka has 288 points (and counting) — joining kareem abdul-jabbar (325), michael jordan (325), wilt chamberlain (299), and bob mcadoo (295).

luka is in his 3rd season.

— Mavs Moneyball (@mavsmoneyball) May 29, 2021