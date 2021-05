NBA – Sempre più in salita per i Clippers, in Gara-3 senza Serge Ibaka

Questa notte i Los Angeles Clippers dovranno vincere quasi obbligatoriamente, altrimenti si ritroveranno sotto 3-0 nella serie contro i Dallas Mavericks, ad un passo dall’eliminazione. La strada per i ragazzi di Tyronn Lue sembra però sempre più in salita. Secondo quanto riportato da Shams Charania, questa notte Serge Ibaka non dovrebbe giocare a causa dei problemi alla schiena che lo stanno tormentando da mesi.

Ibaka in stagione regolare ha disputato solo 41 partite su 72 proprio per via di questi problemi alla schiena. Il lungo ha mantenuto 11.1 punti e 6.7 rimbalzi in questa stagione, partendo quasi sempre in quintetto al fianco di Zubac. Nelle prime 2 partite di questa serie ha però tutt’altro che brillato: 8 punti in 13′ in Gara-1 e appena 2 punti in 6′ in Gara-2.

Clippers C/F Serge Ibaka is expected to miss tonight’s Game 3 vs. Mavericks due to lingering back issue, sources tell @TheAthletic @Stadium. LAC is down 2-0 entering pivotal contest in Dallas. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 28, 2021

