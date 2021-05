NBA – Doncic rivela le condizioni del suo collo dopo la “terribile” gara 4

La superstar dei Dallas Mavericks, Luka Doncic, ha ovviamente sofferto al collo per tutta gara-4 NBA contro i Los Angeles Clippers, e questo potrebbe benissimo spiegare il suo scarso risultato durante la sfida.

Tuttavia, la guardia dei Mavs non vuole usarla come scusa. Luka Doncic ha ammesso di essere stato “terribile” nel match mentre spiegava le reali condizioni della “strana” lesione al collo che ha subito in gara-3 dei playoff NBA.

Secondo Luka, ha a che fare con un problema al nervo del collo; tuttavia, si sente “molto meglio” ora rispetto a come era sabato. Il giocatore sloveno ha anche sottolineato che dovrebbe essere guarito e pronto per gara-5 quando torneranno allo Staples Center:

“Non credo che importi in questo momento. … Ho giocato in modo terribile, quindi dobbiamo pensare al prossimo match”.

