NBA – Wade è ancora in hype per la sua Dwyane Wade Boulevard

Dwyane Wade è il volto della franchigia dei Miami Heat. È la figura più amata nella storia della franchigia e per una buona ragione. Tanto che nel febbraio del 2020, alla leggenda degli Heat è stato conferito un premio incredibile: gli hanno dedicato il nome di una strada della città NBA, la Dwyane Wade Boulevard.

La strada che fronteggia Biscayne Boulevarde, che è perpendicolare alla loro arena, l’American Airlines Arena, è stata soprannominata Dwyane Wade Boulevard dal sindaco di Miami, Francis Suarez.

#Miami has always been #WadeCounty but, today, it’s official. After giving @DwyaneWade the Key to the City, we’re now designating the street fronting Biscayne Blvd as Dwyane Wade Blvd. This solidifies D Wade not only as a @MiamiHEAT hero, but a @CityofMiami hero. @Brendan_Tobin pic.twitter.com/avJm7uszuA

— Mayor Francis Suarez (@MiamiMayor) February 24, 2020