I Golden State Warriors sono stati eliminati al Play-in da Memphis, per Draymond Green è quindi già offseason. Il tuttofare dei Dubs non è comunque rimasto con le mani in mano ed è tornato a fare l’opinionista per TNT durante i Playoff, come fatto un anno fa durante la “bolla” di Orlando. Non solo: nelle scorse ore Green è stato anche protagonista di un AMA di Bleacher Report, ovvero “Ask Me Anything”. In questo format, i tifosi potevano fare al giocatore varie domande ed ottenere una risposta. Tra le tante risposte date da Green, è arrivato anche il racconto di un aneddoto particolare riguardante Klay Thompson.

Green ha raccontato di quando Thompson si ubriacò in hotel a Miami e successivamente mentì ai compagni su come si era procurato una ferita all’occhio:

In un hotel a Miami, Klay sbatté contro un muro, si ferì un occhio e furono necessari dei punti. Provò a mentirci dicendo che fece a botte in una discoteca. Quando lasci un locale di Miami non sei sempre al massimo della sobrietà, lui provò a raccontarci che aveva fatto rissa.

LEGGI ANCHE:

Anthony Davis aggiorna sul suo infortunio in vista di Gara-6

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.