Al termine di Gara-5, finita con un blowout subito dai Los Angeles Lakers, le parole di LeBron James sull’infortunio di Anthony Davis avevano suscitato parecchio timore. Il lungo giallo-viola si è infortunato all’inguine nel corso di Gara-4, non giocando il secondo tempo di quella partita e tutta Gara-5. Prima dell’ultimo incontro con i Suns, AD ha provato a fare riscaldamento ma il dolore muscolare era troppo per scendere in campo.

Nelle scorse ore è stato proprio Davis ad aggiornare sulle sue condizioni in vista di una Gara-6 che sarà cruciale e potrebbe anche condannare i Lakers all’eliminazione.

Anthony Davis said he’s getting better every day, and added, re: his availability for Game 6:

“As far as tomorrow, I obviously want to (play) … still waiting to get medically cleared with the groin.”

— Mike Trudell (@LakersReporter) June 2, 2021