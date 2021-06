Arrivato in pompa magna dal mercato dei buyout lo scorso marzo, finora l’esperienza di Andre Drummond ai Los Angeles Lakers non è stata idilliaca. L’ex giocatore di Detroit e Cleveland sta continuando a partire in quintetto anche ai Playoff, non riuscendo però ad offrire prestazioni sufficienti e venendo spesso panchinato in favore di Marc Gasol. Nelle 5 partite della serie contro Phoenix, Drummond ha giocato rispettivamente 19′, 24′, 20′, 19′ e 22′, mantenendo 9.0 punti e 11.0 rimbalzi di media. In difesa il lungo sta però tremendamente soffrendo DeAndre Ayton.

Dopo la sconfitta nettissima dei Lakers in Gara-5, Drummond ha pubblicato un tweet abbastanza criptico, che i più maliziosi hanno subito collegato al difficile momento dei Lakers. “Lol, ricordate ragazzi: controlla quello che puoi controllare e il resto si sistemerà da solo” ha scritto il giocatore, probabilmente riferendosi al suo momento negativo. Altri hanno ipotizzato possa anticipare qualche cambiamento da parte di coach Frank Vogel nella prossima Gara-6, magari la promozione di Gasol in quintetto.

Lol

Remember kids

“Control what you can control and let the rest take care of itself”🙏🏽 — Andre Drummond (@AndreDrummond) June 2, 2021

Drummond non è il primo lungo dei Lakers ha twittare un messaggio sospetto negli ultimi giorni: prima di lui lo aveva fatto Montrezl Harrell, al momento fuori dalle rotazioni dei Lakers.

