Pur essendo i Golden State Warriors in una serie di sconfitte di fila, ultimamente si è parlato quasi esclusivamente dell’audace affermazione di Draymond Green che si era auto-definito il miglior difensore di sempre dell’NBA. Dopo l’allenamento di mercoledì, Clutchpoints ha chiesto a Green perché ha ricevuto così tante critiche da ex giocatori e lui ha risposto come solo Green avrebbe potuto fare:

“Probabilmente perché parlo più di quanto loro abbiano mai pensato di poter fare. Alcune persone si lasciano mettere la museruola e io no. Penso che molte persone mi invidino. Quindi, sono affari loro… Non credo che sarò un ragazzo che sta su Twitter e risponde a cose che dicono i giocatori attuali. Di solito quelli sono ragazzi che non hanno realizzato nel basket quello che sanno che avrebbero potuto ottenere”, ha detto Green a Clutchpoints.

Draymond Green ha vinto il premio di difensore dell’anno ed è stato inserito per ben cinque volte nella miglior squadra difensiva dell’anno. Non dimentichiamoci che Green è stato fondamentale nella dinastia degli Warriors perché è grazie al suo contributo in difesa che i californiani sono riusciti a vincere ben 3 anelli NBA. Un ragazzo come Green con un curriculum del genere ha tutte le ragioni per sentirsi il miglior difensore di sempre dell’NBA.

I Golden State Warriors stanno faticando a ottenere delle vittorie per aggiudicarsi un posto playoff prima della fine della stagione. Naturalmente sarebbe un grandissimo traguardo arrivare tra le prime 6, il che vorrebbe dire non dover giocare nemmeno il play-in.

