I Chicago Bulls hanno vinto le ultime 2 partite contro Charlotte e Boston, ma nonostante questo non riusciranno quasi sicuramente a qualificarsi neanche per il Play-in. Quella dei Bulls è una stagione nettamente sotto le aspettative, visto il talento in squadra e l’aggiunta di Nikola Vucevic alla trade deadline. Nonostante questo, il record della franchigia è di 28-39, meno del 42% di vittorie.

In estate saranno chiamati a rinforzare nuovamente la squadra per, forse, tornare ai Playoff dall’anno prossimo. Secondo Adrian Wojnarowski, il ruolo per il quale i Bulls cercheranno nuovi giocatori sarà in primo luogo quello di point guard. Il giornalista di ESPN ha riportato che due nomi che i Chicago Bulls seguirà sul mercato dei free agent sono quelli di Lonzo Ball e Dennis Schroder.

Ball non ha rinnovato con New Orleans, che però non è riuscita a cederlo alla trade deadline. In questa stagione sta mantenendo 14.7 punti, 4.8 rimbalzi, 5.8 assist e il 37% da tre punti di media. Schroder ha rifiutato una proposta di rinnovo da parte dei Lakers, ma potrebbe comunque prolungare con i giallo-viola in estate. Il tedesco sta mantenendo 15.8 punti e 5.8 assist di media nella prima stagione a Los Angeles.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.