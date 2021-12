I Boston Celtics sono una delle delusioni di questo inizio di stagione, decimi ad Est con un record di 13-14. I biancoverdi, magari non subito, potrebbero decidere alla fine di rivoluzionare il roster visto che sono ormai un paio d’anni che fanno fatica e la dirigenza è cambiata nell’ultima offseason, con l’insediamento dell’ex coach Brad Stevens. Per il momento il giocatore più chiacchierato in uscita è Dennis Schroder, arrivato in estate dalla free agency. I Celtics ascolteranno eventuali offerte per il tedesco prima della deadline.

Secondo Jake Fischer di Bleacher Report però nei prossimi mesi si parlerà di rumors ben più importanti legati a Boston. L’insider ha sostenuto a SiriusXM NBA Radio che, secondo lui, questo sarebbe l’inizio della fine per la coppia formata da Jayson Tatum e Jaylen Brown. “Non so se succederà già questa stagione, ma penso che nei prossimi 12-18 mesi sentiremo davvero parlare del futuro dei Celtics, con Jaylen Brown verso la porta” ha detto Fischer.

In questa stagione Tatum è sempre il miglior marcatore dei Celtics con 25.4 punti di media, seguito a ruota proprio da Brown che ne segna 21.4 ma ha saltato 14 partite su 27.

The Suns took care of the Celtics last night, sending them to a 13-14 record.

