I Sacramento Kings stanno vivendo l’ennesima stagione negativa, attualmente sull’11-16, e si avviano verso un’altra ricostruzione. Sembra però che i californiano non vogliano partire proprio da zero stavolta, anche se è da vedere cosa riusciranno a ottenere dai loro esuberi. Secondo il Sacramento Bee, i Kings avrebbero messo sul mercato sia Buddy Hield che Marvin Bagley III nella speranza di ottenere in cambio “un buon giocatore”.

Non buono, ma ottimo sarebbe arrivare a Domantas Sabonis. Secondo Shams Charania di The Athletic, Sacramento sarebbe insieme a Phoenix la squadra che principalmente si è informata sul lungo lituano negli ultimi mesi. I Pacers paiono indirizzato verso un prepotente rebuilding e potrebbero cedere Sabonis prima della deadline, così come Myles Turner e Caris LeVert.

Hield è in partenza da Sacramento da ormai un paio di stagioni e la scorsa estate sembrava fatta per il suo passaggio ai Lakers, prima che si concretizzasse la trade per Westbrook. Bagley III, seconda chiamata assoluta del Draft 2018, ha iniziato a giocare solo nelle ultime settimane dopo che era finito completamente fuori dalle rotazioni col precedente coach Luke Walton. Nelle poche partite fin qui disputate, il lungo sta mantenendo 7.8 punti e 6.3 rimbalzi di media.