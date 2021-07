JaVale McGee da pochi giorni è diventato il secondo membro della sua famiglia, dopo la madre, a partecipare alle Olimpiadi. Una grande onorificenza per un giocatore che milita in NBA da tanti anni, riuscendo sempre a fare il suo quando chiamato in causa. Nell’ultima stagione McGee è tornato, via trade, ai Denver Nuggets, squadra con la quale aveva vissuto gli anni migliori in carriera, dal 2012 al 2015.

Ora che ha raggiunto le Olimpiadi però Kenneth Faried, suo compagno proprio a Denver in quegli anni, su Instagram ha voluto ricordare una frase che coach Brian Shaw, allora allenatore dei Nuggets, disse a McGee. Secondo la ricostruzione di Faried, Shaw disse di McGee: “Quel ragazzo sarà fuori dalla NBA entro un paio di stagioni e andrà oltreoceano”. Qualcosa che non si è avverato, visto che il centro è rimasto costantemente nella Lega vincendo tre titoli: due con gli Warriors e uno con i Lakers. Meno fortunato invece lo stesso Shaw, lui sì ora fuori dalla NBA e coach in G-League.

