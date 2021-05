Con Danilo Gallinari, Nicolò Melli e Nico Mannion, l’Italia può attualmente contare su 3 giocatori NBA. Potrebbero diventare 4 nel 2022 con Paolo Banchero, oppure potrebbero aumentare già tra pochi mesi in occasione del Draft 2021. Gabriele Procida ha infatti inserito il proprio nome nella lista degli eleggibili, come riportato da Jonathan Givony di ESPN.

Qualche settimana fa a Cantù, dove Procida ha giocato in questa stagione, era anche arrivato uno scout di ESPN per visionarlo. Ad oggi, secondo i Mock Draft, l’italiano classe 2002 potrebbe venire scelto verso la fine del secondo turno. ESPN lo colloca alla chiamata #53. Il Draft 2021 è in programma il 29 luglio a New York.

In questa stagione a Cantù, la prima in cui ha avuto un certo spazio, Gabriele Procida ha mantenuto 6.4 punti di media, tirando col 51% dal campo e il 39% da tre punti.

Projected second round pick Gabriele Procida has declared for the 2021 NBA draft, a source told ESPN. The 18-year old wing had a productive season in the Italian first division, shooting 42% for 3 and making his senior national team debut.

— Jonathan Givony (@DraftExpress) May 30, 2021