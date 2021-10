Nella passata stagione Giannis Antetokounmpo ha vinto il suo primo titolo NBA da MVP delle Finals, aggiungendo alla sua bacheca altri trofei. Il greco è già uno degli europei più vincenti di sempre in NBA, avendo collezionato anche due MVP della stagione regolare e un Difensore dell’Anno. L’aspetto sul quale però Giannis dovrebbe senza dubbio migliorare è il tiro, mai stato un punto forte del suo gioco.

In carriera Giannis Antetokounmpo ha segnato 376 triple, ma su 1308 tentativi: poco più del 28%. Spesso gli avversari lo lasciano completamente solo sul perimetro, preferendo chiudere le penetrazioni, decisamente più letali. Ma ora Giannis ha un piano per almeno “sembrare” un buon tiratore e l’ha rivelato parlando con il team social dei Milwaukee Bucks prima della gara di ieri sera, esordio in preseason.

Per tutta la stagione, anche se faccio così [batte le mani, ndr]: postatelo! [“Quindi possiamo chiederti di fare di più, giusto?” chiede un ragazzo del team, ndr] Certo, ma vi risponderò di no. Ma voi dovete postare le mie schiacciate, le mie triple. Quando segno una tripla fatela apparire più bella possibile. Postatela vista da angoli diversi, capite cosa intendo? La postate da quest’angolo, poi da quello, poi l’altro. Così sembra che ne abbia segnate quattro! In questo modo la gente penserà che io abbia imparato a tirare.