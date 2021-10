Ben Simmons è sempre più lontano dai Philadelphia 76ers, con i quali una riconciliazione sembra ormai impossibile. Rotto il rapporto con Joel Embiid, nelle scorse ore l’australiano ha messo in vendita una delle sue due case a Philadelphia per 3.1 milioni di dollari. Nel frattempo ovviamente sta continuando a disertare allenamenti e partite della squadra, rimanendo nella sua residenza di Los Angeles.

Nelle ultime ore però le voci riguardo a Simmons sono aumentate, specialmente perché l’agente Rich Paul sta lavorando per in qualche modo migliorare la reputazione del giocatore, sicuramente ai minimi storici. L’entourage di Simmons si è rivolto alla NBPA, il sindacato dei giocatori, per chiedere se si potranno recuperare i soldi che i Sixers non gli pagheranno, ricevendo però risposta negativa. Secondo The Inquirer, Paul avrebbe imputato la volontà di lasciare Philadelphia allo stato mentale di Simmons. L’australiano sarebbe “mentalmente esausto” e i Sixers non avrebbero prestato abbastanza attenzione al suo stato d’animo. Inoltre le parole di Doc Rivers dopo l’eliminazione contro Atlanta avrebbero infastidito il giocatore. L’allenatore aveva infatti risposto “non lo so” quando gli era stato chiesto se Simmons potesse essere titolare di una squadra da titolo.

Ma non finisce qui, perché di accuse da parte di Ben Simmons e del suo entourage alla franchigia ne sono arrivate altre. Secondo PhillyVoice, Simmons e Rich Paul avrebbero accusato i Sixers di aver inserito il giocatore subito in una squadra che aveva come obiettivo quello di vincere sulle 50 partite stagionali. In coppia con Embiid, l’australiano doveva trasformare subito Philadelphia in una contender, pretesa che secondo la loro versione avrebbe compromesso lo sviluppo di Simmons. Da qui sarebbero quindi derivati tutti i limiti tecnici che ancora accompagnano il giocatore. A differenza di altre prime chiamate assolute al Draft, che solitamente finiscono in squadre molto deboli e hanno tempo per migliorare, Simmons ha dovuto saltare tutta la sua prima stagione per infortunio e poi sarebbe stato caricato troppe di responsabilità.